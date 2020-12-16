Цифровой Азербайджан: ведущие эксперты обсуждают в Баку инновационные решения

В Азербайджане стартовала Неделя инноваций — InnoWeek – 2020. В рамках первого мероприятия «I2B – От идеи к бизнесу» участники в деталях ознакомились с проектом и обсудили успехи, достигнутые по формированию стартап-экосистемы в нашей стране. Данная уникальная площадка, организованная Министерством транспорта, связи и высоких технологий, по мнению специалистов, заметно расширила стартап-движение в Азербайджане, охватив регионы и облегчив молодежи процесс выдвижения своих идей.

Как сообщает #, в этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире, все мероприятия в рамках InnoWeek проходят в онлайн формате. В этой связи было разработано мобильное приложение «I2B – От идеи к бизнесу», которое позволило участникам продолжить работу над проектом в онлайн форме, обеспечив простоту общения и соблюдение процесса командной работы, общение с менторами и т.д.

Одним из важных моментов состоявшегося мероприятия стало решение о создании Общественного объединения «I2B – От идеи к бизнесу». Участники проекта заявили также о запуске программы проекта «Послы I2B» для регионов. В ближайшем будущем будет создан канал проекта на платформе YouTube.

Напомним, что проект «I2B – От идеи к бизнесу» реализуется Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН, Агентством по инновациям, а также компаниями Azercell и Microsoft.

Вчера участники Недели инноваций обсудили ряд актуальных тем в ходе вебинара по кибербезопасности Cyber Security Envisioning Workshop , который был организован Министерством транспорта, связи и высоких технологий и компанией Microsoft

Местные и международные эксперты Microsoft представили достижения и решения компании в области кибербезопасности, а также решения по кибербезопасности, полученные в рамках соглашения, подписанного с правительством Азербайджана. На эту тему в рамках мероприятия выступил генеральный директор Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев. В ходе вебинара зарубежные эксперты выступили с презентациями о современных тенденциях и решениях в области кибербезопасности.

InnoWeek – 2020 выдалась очень насыщенной на различные мероприятия. При организации Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий состоялось онлайн-мероприятие под названием «Умные проекты в ИВЦ», в ходе которого была представлена подробная информация о проектах Информационно-вычислительного центра, который является оператором нескольких умных проектов государственного значения, таких как SmartCell, SmartPay.

Выступившие на мероприятие эксперты отметили, что основной целью разработки программы SmartCell (распознавание лица), реализуемой совместно с Неаполитанским университетом имени Федерико II в Италии, является обеспечение безопасности персональных данных. Программа будет использоваться в финансовой сфере и деятельности мобильных операторов, а также планируется внедрение проекта в государственном и частном секторах.

Система позволяет идентифицировать фотографию, полученную в режиме реального времени с участием клиента, с изображением удостоверения личности, а также подписать договор при помощи электронной подписи.

Участники мероприятия также получили обширную информацию о платежной системе SmartPay, которая объединяет ряд услуг на одной платформе и является надежным, безопасным и быстрым средством оплаты для различных услуг на большой географической территории.

Одним из преимуществ данной платежной системы является полная безопасность и защита персональных данных пользователей. Механизм контроля предоставляет возможность отслеживать и мгновенно блокировать мошеннические транзакции, несанкционированные действия, которые могут происходить в системе. При использовании гражданами услуг этого процессингового центра можно осуществить оплату государственных услуг, страхования, коммунальных услуг, услуг провайдеров ТВ и интернета, банковских и т.д.

Следующая презентация была посвящена электронной подписи.

В цифровом мире электронные подписи экономят затраты на документацию, время и значительно ускоряют процесс работы. Ведется работа по взаимному признанию электронных подписей на международном уровне. В настоящее время завершены все работы по взаимному признанию электронных подписей между Азербайджаном и Беларусью. Создана надежная сторонняя система и проведены испытания с помощью системы документооборота AzDoc. В настоящее время осуществляется интеграция обмена документами между государственными структурами двух стран.

Полностью готовы механизмы по техническим вопросам и взаимному признанию электронных подписей с Министерством транспорта, мореходства и связи Турции. В настоящее время обсуждаются вопросы интеграции обмена документами с госструктурами этой страны.

Также в ходе мероприятия состоялась презентация безналичных платежей, поддерживающих бесконтактную технологию. Одним из основных компонентов «умного города» является применение новых технологических систем в сфере транспорта. Примером этого является установка системы, которая поддерживает бесконтактную технологию в автобусах в Шамаха. Эта система, внедренная несколько месяцев назад, позволяет гражданам расплачиваться посредством любой банковской карты, поддерживающей бесконтактные технологии, а также с мобильного устройства, например смартфона, а также смарт-часов. Система, имеющая широкие возможности, поддерживает технологию NFC, а также возможность оплаты с помощью QR-кода и контроль платежей в режиме реального времени.

Эксперты отметили, что в период пандемии внедрение таких проектов снижает уровень физических контактов, поэтому поддержка развития проектов «умных городов», безусловно, повышает уровень удовлетворенности граждан и играет важную роль в построении цифрового Азербайджана.

Сегодня в рамках InnoWeek состоялся вебинар Advanced Data Science & Deep Learning («Передовая дата-наука и глубокое изучение»), организованный учебным центром Matrix в рамках проекта Robopark Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Участниками интерактивного мероприятия стали более 1000 человек.

Получившая степень Магистр наук по специальности Data Science в Италии Ульвия Джафарли поделилась с участниками своим опытом работы в соответствующем секторе. Помимо этого, на вебинаре обсуждались такие интересные темы, как Deep Learning, Object Discovery), NLP-Natural Language Processing – NLP и др. Отдельное внимание участники посвятили обсуждению тонкостей в области Data Science, карьерных возможностях и реальных примерах в этом направлении.

InnoWeek- 2020 завершится 18 декабря.