Цифровая работа художника Beeple продана за $69,3 млн на аукционе Christie’s

Полностью цифровое произведение «Первые 5 000 дней» (First 5 000 Days) американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, ушло с молотка в Лондоне за $69,3 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении аукционного дома Christie’s, передаетц ТАСС.

В нем отмечается, что это первая в мире работа, которая была продана на крупной площадке в виде невзаимозаменяемых токенов — цифровых активов на основе технологии блокчейн, позволяющей приобрести право собственности на существующий исключительно в интернете товар. В Christie’s подчеркнули, что после прошедших торгов Beeple стал третьим в списке самых дорогих художников современности, уступая лишь американцу Джеффу Кунсу, создавшему скульптуру «Кролик» (продана за $91,1 млн в 2019 году), и британцу Дэвиду Хокни, написавшему «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» (реализован за $90,3 млн в 2018 году).

39-летний Beeple начал создавать работу «Первые 5 000 дней», представляющую собой огромный коллаж из нескольких тысяч изображений, с 2007 года. По его словам, он ежедневно на протяжении более чем 13 лет добавлял к этому общему произведению одну небольшую деталь. «Это сумасшествие. Думаю, что мы являемся свидетелями написания новой главы в истории живописи», — заявил по итогам торгов Beeple, слова которого приводит агентство Reuters.

Согласно американскому журналу Esquire, Винкельманн вырос в городке Норт-Фон-дю-Лак (штат Висконсин) с населением 5 тыс. человек. В 2003 году он окончил Университет Пердью в штате Индиана, где получил диплом по специальности «компьютерные науки». Свой псевдоним он взял в честь плюшевой игрушки, которая издавала звуки при касании ее носа. В настоящее время художник, сотрудничавший с музыкантами Джастином Бибером и Кэти Перри при оформлении концертных декораций, проживает в Чарлстоне (штат Южная Каролина) вместе с женой и двумя детьми.