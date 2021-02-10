Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет одновременно в нескольких местах

Церемония вручения кинопремии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук, проведение которой намечено на 25 апреля, из-за пандемии будет распределена в этом году между несколькими локациями, чтобы иметь возможность безопасно разместить всех участников. Об этом в среду сообщил журнал Vanity Fair.

«В такой уникальный год, который потребовал от столь многих столь многого, академия намерена провести церемонию «Оскара» в иной манере, сделав приоритетом здоровье людей и безопасность всех участников. Для создания шоу с личным присутствием участников, которое хочет видеть наша аудитория, и учитывая предъявляемые пандемией требования, церемония будет транслироваться в прямом эфире из нескольких локаций», — приводит издание заявление организаторов, которые отметили, что традиционное место проведения премии в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) будет присутствовать в списке таких локаций.

Первая церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в отеле Hollywood Roosevelt и продолжалась всего 15 минут. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, причем все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс, а первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмана «Крылья» (1927). С 1941 года карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота — 34 см, вес — 3,85 кг. Награда выполнена из сплава олова и сурьмы, покрытого 24-каратным золотом. Со времени самой первой церемонии присуждения наград Американская академия киноискусств вручила уже более 8 тыс. «Оскаров».