В столичном регионе снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки, призванные умерить ценовые пики. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, 19-20 ноября профильная структура организует ярмарки выходного дня «Из села в город».

Чиновники Минсельхоза уверены, что это – альтернативный канал, который поможет нашим сельхозпроизводителям продать плоды своих трудов, ну а столичные жители смогут вдоволь закупиться овощами, фруктами и прочей продукцией. Для этого к нам приедут 80 фермеров из 50-ти районов страны. Им предоставят, говорят, что бесплатно, прилавки, весы, холодильники и прочий инвентарь, и даже окажут логистическую поддержку.

Сообщается, что качество продукции на ярмарках будет контролировать Агентство продовольственной безопасности. Здесь будет работать выездная лаборатория контроля качества продовольствия. Сами же ярмарки будут действовать по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро «Гянджлик»).

По словам покупателей, цены на этих ярмарках мало отличаются от средних по столичным рынкам. Глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов отметил в беседе с #, что такие ярмарки проводятся у нас уже не первый год:

«Да, туда привозят свою продукцию сельхозпроизводители из регионов, однако цены, как правило, те же, что в среднем по рынку. Об этом постоянно говорят, но толку мало. Иные товары даже выгоднее покупать на обычных базарах, поскольку там они дешевле. А ведь по идее сельскохозяйственные ярмарки призваны не только обеспечить сбыт местных сельхозтоваров, но и понизить цены. Но этого почему-то не происходит».

Во всем мире ярмарки позволяют максимально быстро вовлечь в торговлю производимые в регионах продукты и товары, разъяснил правозащитник: «Таким образом, во-первых, стимулируют прирост местного производства, а во-вторых, потребители могут по демократической цене регулярно покупать свежие натуральные продукты. Словом, цены сбивают, увеличивая предложение».

Однако приезжающие в Баку фермеры не заинтересованы занижать ценники. По словам опрошенных продавцов, им не особо выгодно продавать даже по текущим расценкам, потому что приезд в город из региона – это дополнительные расходы. Ведь в Баку им нужно снимать жилье, причем желательно поблизости с рынком, а стоимость аренды в этом районе одна из самых высоких по столице. Иные селяне, приезжающие на бакинские ярмарки, говорят, что делают это в обязательном порядке по указке местной исполнительной власти. А продать по текущим ценам они могут и в своем районе…

В свою очередь специалисты подчеркивают невысокую эффективность эпизодических мероприятий, а искусственные условия и директивный ценовой прессинг, на их взгляд, явно не способствуют тому, чтобы инициатива эта прижилась и получила естественный стимул к дальнейшему росту.

«Изначально было понятно, что эти мероприятия не решат проблему раздутых цен, — комментирует эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. – Они тем более не могут содействовать увеличению рынков сбыта ввиду эпизодичности и отсутствия системного подхода. Ведь для достижения ощутимого коэффициента полезного действия, таким инициативам желательно вписываться в систему комплексного системного подхода по улучшению положения фермера, увеличению производительности в сфере сельского хозяйства. Иными словами, частные меры Министерства сельского хозяйства должны быть частью стройной системы и грамотной государственной политики, учитывающей интересы фермерских хозяйств и потребителя».

По мнению аналитика, для понижения цен на сельхозпродукцию нужно увеличить число оптовых рынков на периферии столицы. При этом необходимо понимать, что фермер ограничен собственной ролью производителя, он привязан к тяжелому труду и не приспособлен к реалиям торгового промысла. Практика опосредованной реализации сельхозпродукции через трейдеров имеется во всем мире и этот сегмент требует пристального внимания с точки зрения расширения и доступности оптовых рынков сбыта для посредников.