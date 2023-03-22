В ходе торгов в среду, 22 марта, цены на газ в Европе упали более чем на 5,5 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе сессии стоимость опускалась ниже 450 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 января 2022 года. На минимуме газ торговался в районе 449 долларов, но на момент написания материала цены отскочили от этой отметки и поднялись до уровня в 458 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены стабильно снижаются с конца прошлого года на фоне теплой погоды и прочных запасов топлива в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы. Кроме того, региону успешно удается заместить выпавшие объемы российского газа благодаря альтернативным поставщикам. Сейчас котировки более чем в восемь раз ниже пиковых уровней августа 2022 года, когда на максимуме цены на газ достигали 3900 долларов за тысячу кубометров.