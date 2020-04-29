Центробанк отозвал лицензии двух банков — кто на очереди?

Вчера Центробанк аннулировал лицензии двух банков — Atabank и Amrahbank. Регулятор пока не комментирует судьбу двух других финорганизаций – AGBank и NBC Bank, однако уже звучат неподтвержденные данные, что и эти банки закроются.

Следуя из заявления главного банка, процесс ухудшения финансового положения двух закрывшихся финорганизаций начался давно. Так, Atabank уже длительное время не может исполнять обязательства по возврату вкладов, а по итогам всесторонней проверки обеих кредитных организаций были выявлены серьезные финансовые потери. Отмечается, что банки растеряли весь капитал и находятся в состоянии банкротства. Акционеры банков были проинформированы об итогах проверок и им было предложено осуществить докапитализацию, однако они не использовали эту возможность, говорится в сообщении ЦБА.

Принятое накануне решение стало продолжением истории, которая началась днем раньше – главный банк взял управление четырьмя финансовыми структурами в свои руки. С 27 апреля в четырёх банках Азербайджана — AGBank, NBCBank, Atabank и Amrahbank было введено временное администрирование, а все полномочия по управлению, в том числе полномочия общего собрания акционеров, перешли к временному администратору.

Судьба двух других банков пока неизвестна. По неофициальной информации ряда СМИ, AGBank не спешит объявлять о закрытии, однако руководство банка в ближайшие дни донесет общественности эту информацию. В то же время NBC Bank планирует объявить о закрытии в ближайшие дни. Источник, представивший сайту abc.az эту информацию, сообщил, что финансовое положение банка и до карантина вовсе не было удовлетворительным. Также сообщается, что упомянутым финансовым структурам дано поручение прекратить осуществление операций с указанными банками.

Аналитики не видят особых финансовых проблем у АG Bank, отмечая, что банк не банкрот, но имеет временную проблему с ликвидностью – т.е. затрудняется вернуть иные кредиты, но проблема не столь серьезна, учитывая высокую степень защиты долгов. Словом, кредиты не безнадежны, а временные трудности банка легко решаются поддержкой Центробанка через кредитование АG Bank. В то же время аналитики рынка считают ликвидацию NBC Bank более желательным шагом в контексте выгод для экономики.

С точки зрения международного имиджа отечественных банков, ликвидация подлежащих санации финансовых структур нежелательна, однако отзыв лицензий обанкротившихся структур, таких как Atabank, считается необходимостью. По мнению специалистов, процесс ликвидации этого банка следовало начать годом раньше. В то же время в экспертных кругах звучат сомнения в адекватности этих шагов Центробанка на фоне охватившего страну кризиса, связанного с режимом карантина. Предположительно, шаги Центробанка продиктованы утвержденными и опубликованными под занавес минувшей недели изменениями в закон «О полном страховании вкладов», а также очередным утверждением Эльмана Рустамова в должности руководителя главного банка страны.

Возможно, эти события дают карт-бланш главному банкиру страны, не замедлившему приступить к наведению порядка в подведомственной ему сфере. Наконец, отзыв лицензий проблемных банков связывают с серьезными рисками устойчивости национальной валюты и отечественной банковской системы перед лицом обвала цены нефти. Экономисты также напомнили, что проблемы в банковском секторе продолжаются не один год, а сами финансовые структуры скрывают реальное положение, выдавая неполные или же недостоверные отчеты. Следовательно, делать выводы о положении банков, ссылаясь на их финотчетность, сложно, а состояние в кредитно-финансовой сфере оставляет желать лучшего.

Немногим ранее вслед за местными специалистами тревожные тенденции на финансовом рынке Азербайджана зафиксировал Международный валютный фонд, выступивший с прогнозами о снижении в текущем году валютных резервов ЦБА. Согласно прогнозам МВФ, приведённым в обновлённом региональном обзоре по странам Кавказа и Центральной Азии, на конец сего года валютные резервы Центробанка составят $4,1 млрд против $6,3 млрд на конец минувшего года. По оценкам фонда, в течение 2021 года резервы ЦБ будут держаться на уровне выше $ 4 млрд.