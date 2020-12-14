Центральный банк крови обратился к населению

Из-за роста в Азербайджане числа случаев заражения коронавирусом выросла потребность в донорской крови у людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом, а также тех, кто тяжело переносит COVID-19. В связи с этим Центральный банк крови обратился к гражданам.

В эти дни здоровые люди должны проявить солидарность и помочь нуждающимся в донорской крови, говорится в обращении.

В нем отмечается, что банки крови открыты 24 часа в сутки, и в них приняты особые меры для стерильности и безопасности.

«С учетом ужесточенного карантинного режима сообщаем гражданам, которые могут покинуть место жительства лишь на определенное время, что если в процессе сдачи крови возникнет задержка, то донорам будет выдана справка с объяснением ее причины», — говорится в обращении.