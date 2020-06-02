Центральная Азия: Кто мешает определению границ?

Москва попыталась выступить в роли миротворца в Средней Азии, но стороны, попавшие в конфликтную ситуацию, от ее сомнительных услуг благоразумно отказались.

# писало о первом случае из этого ряда, произошедшем в начале мая. 8 мая между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент, в ходе которого было применено охотничье оружие и открыт минометный огонь. С кыргызской стороны были ранены трое пограничников, Таджикистан подтвердил ранения у двоих местных жителей. Это происходило в местности Чек Баткенской области Киргизии, и по сообщению погранслужбы этой страны, 30-40 киргизов и примерно столько же таджиков «начали закидывать друг друга камнями», после чего пограничные войска Таджикистана «открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии». Душанбе утверждает, что конфликт вспыхнул из-за «самовольного захвата» гражданами Киргизии 4 га земли, принадлежащей Таджикистану, а киргизские пограничники открыли огонь по безоружным таджикам.

23 мая на границе снова произошла перестрелка. Власти Таджикистана уверяют, что киргизские пастухи оказались на территории селения Пули Офотбруя, а когда местные жители потребовали покинуть селение, то на помощь пастухам пришли киргизские пограничники и открыли огонь по таджикам. Погранслужба Киргизии утверждает, что пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на своей территории жителями таджикского анклава Ворух, а неизвестные начали в ответ стрельбу.

24 мая в результате перестрелки на таджикско-кыргызской границе был ранен 19-летний военнослужащий погранвойск Таджикистана.

И последний конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел 27 мая, когда, по предварительным данным погранслужбы Таджикистана, гражданин Кыргызстана Соат Бахтибеков стрелял в таджикскую сторону и ранил в правое предплечье 25-летнюю жительницу джамоата Чоркух Муътабархонум Шаропову.

Пограничные службы двух соседних стран обвиняют друг друга в провокации конфликта и стрельбе по другой стороне границы.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о ее делимитации начались еще в 1990-х годах, но затем были приостановлены и возобновились лишь в 2017 году. Пока описано чуть больше половины границы, а спорные или неописанные участки становятся причиной конфликтов.

И вот на днях глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОДКБ заявил, что Россия готова предоставить свои посреднические услуги по урегулированию ситуации на таджикско-кыргызской государственной границе.

Вслед за этим МИД Таджикистана отправил ноту МИД России. В ней говорится, что вышеуказанный вопрос не был предметом обсуждения в ходе заседания СМИД ОДКБ, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

«Был констатирован тот факт, что деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств — участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе, — отмечено в сообщении департамента. — До сведения российской стороны было доведено, что переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой ведется на регулярной основе в рамках межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы, а также рабочих групп по правовым и топографическим вопросам, опираясь на передовую международную практику и положения соответствующих международных правовых инструментов».

Также отмечается, что привлечение третьих сторон в переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой считается нецелесообразным, передает Kaktus.Media.

А затем свое слово сказал и Бишкек. Кыргызская сторона считает крайне необходимым вести двусторонние переговоры, нацеленные на конечный результат. Так официальный представитель МИД КР Улан Дыйканбаев прокомментировал предложение российской стороны, передает АКИpress.

«Кыргызская Республика исходит из того, что данный вопрос должен быть решен только мирным путем в самые возможно короткие сроки с учетом обоюдных интересов сторон. Кыргызстан ведет конструктивный и постоянный диалог с таджикской стороной.

Кыргызская сторона считает крайне необходимым вести двусторонние переговоры, нацеленные на конечный результат, проведение информационно-разъяснительной работы среди населения приграничных районов для предотвращения эскалации ситуации на границе. Мы стремимся не допустить провокаций и применения силы», — сказал он.

При этом представитель МИД подчеркнул, что Таджикистан является братской соседней страной, с которой «мы продолжаем последовательно, системно решать приграничный вопрос в двустороннем формате».

Как отмечает российская газета «Взгляд», Москва по-разному относится к двум сторонам конфликта. Киргизия входит в ЕАЭС и в стране у русского языка сохраняется высокий статус. Бишкек регулярно получает от Москвы бесплатно новые виды вооружений: например, недавно было заявлено о передаче системы ПВО «Бук». Таджикистан имеет гораздо меньшую степень политической зависимости от Москвы. Более того, там делают демонстративные шаги по разрыву с тем, что называется «русским миром» и русской цивилизацией: например, буквально недавно запретили русифицировать фамилии и отчества.

Поэтому, видимо, логично, что Душанбе первым отказался от московского посредничества.

А затем, 31 мая жители киргизского села Чечме и узбекского села Чашма анклава Сох вступили в словесный спор во время совместной очистки родника Чечме (Чашма). Спор шел о том, кому принадлежит источник.

Спор перешел в побоище, в ходе которого конфликтующие закидывали друг друга камнями и подожгли несколько домов по обе стороны границы. В результате этого конфликта пострадали 25 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

То есть, теперь похожие столкновения произошли на границе между узбеками и киргизами. Случайность эта череда событий или нет?

1 июня на пропускном пункте «Чечме-Автодорожный» в Баткенской области, недалеко от которого 31 мая произошел конфликт между жителями сопредельных территорий, состоялась встреча между премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ориповым и первым вице-премьером Киргизии Кубатбеком Бороновым. Стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц, говорится в официальных сообщениях. Руководители правительств республик-соседей выразили сожаление о произошедшем инциденте и высказались за принятие исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, чтобы ни в коем случае не допустить ее эскалации и снять напряженность в приграничных районах.

Годами и десятилетиями происходит подобное на этих и других участках между странами Средней Азии. И до сих пор нет ответа на вопросы – почему окончательно не делимитируются эти границы и кому это выгодно?