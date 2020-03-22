Ценовая волна на рынке нефти не выгодна его крупнейшим игрокам

Мнения аналитиков о дальнейшей судьбе «черного золота» противоречивы. При этом текущая ценовая война на рынке нефти не выгодна никому, в том числе и крупнейшим игрокам этого рынка России, Саудовской Аравии и США, сказал # заместитель директора Центра исследований прикладной экономики (Астана, Казахстан) Олжас Тулеуов.

«Поэтому мы предполагали и продолжаем считать, что уже в скором времени должен наступить конец конфликту, послужившему обвалу нефтяных индексов. Не случайно различные стороны, которых напрямую коснулись последствия перенасыщения рынка нефти, уже стали проявлять активность, пытаясь приблизить момент завершения ценовой войны».

По его словам, не все влиятельные игроки нефтяного сектора России поддерживают ее текущие действия по развалу ОПЕК+ и конфликту с Саудовской Аравией. В частности, крупнейшая частная нефтекомпания «Лукойл» и ее вице-президент Леонид Федун выступают за возобновление переговоров России с ОПЕК и считают стоимость нефти около 25 USD за баррель катастрофической. Также, по оценкам «Лукойла», в случае если Саудовская Аравия и Россия смогут возобновить работу ОПЕК+, цена на нефть может вернуться к отметке 50 USD за баррель даже с учетом коронавирусной пандемии.

В свою очередь, ряд американских сенаторов, лоббирующие интересы нефтяных компаний, проявляют большую обеспокоенность по текущему раскладу дел и призывают США вмешаться в ценовую войну, отметил Тулеуов. Так, они уже проводят переговоры с послом Саудовской Аравии, а также призывают Трампа ввести эмбарго на саудитскую и российскую нефть, чтобы те не смогли ее реализовывать у крупных потребителей, как это было сделано с Ираном. Более того, США рассматривают возможность обновления и усиления своей санкционной политики в отношении России, которая будет направлена на то, чтобы РФ сократила объем добычи.

«Учитывая все это и то, что в самой России с каждым падением нефтяных котировок становится все тяжелее справляться с возникающими и предполагаемыми проблемами в экономике, ценовая война имеет шансы в скором времени завершиться — с новыми переговорами ОПЕК+ или без них. Данный фактор вкупе с вероятным восстановлением экономической активности в Китае, где официально декларируется окончание эпидемии COVID-19, а также в совокупности с масштабными мерами поддержки экономик в крупнейших странах мира, может способствовать восстановлению и даже некоторому росту нефтяных котировок. И вопрос тут может быть лишь во времени», — сообщил замдиректора исследовательского центра.

Во всяком случае, при реализации упомянутого, кстати, вполне вероятного сценария существенно снизится возникшее давление на экономики нефтедобывающих стран, считает он.

Между тем, согласно недавнему заявлению первого вице-премьера Андрея Белоусова, Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. «Это была инициатива арабских партнеров»,- сказал он накануне в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Белоусов заявил, что российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Последние события показывают, что саудиты действительно объявили России нефтяной «джихад». Под давлением возрастающего предложения со стороны Эр-Рияда нефть марки Brent преодолела психологический рубеж в $25 за баррель. Последний раз такие цены фиксировались в 2003 году.

Большинство специалистов сходятся в том, что снижение цен на нефть не закончилось. При этом разброс цифр в прогнозах достаточно велик. Находятся и такие аналитики, которые считают, что баррель нефти в недалеком будущем может стоить и 10 долларов и даже еще меньше.