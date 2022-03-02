Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% — до 111,18 доллара.