Цена газа в Европе в ходе торгов в среду поднялась выше $940 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $944 за 1 тыс. куб. м, или €78,695 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общий рост цены за день составляет более 16%.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигали $2 тыс. за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них — взрывной рост спроса на газ в Азии, который привел к росту котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.