10 ноября биткоин подорожал более чем на $3 тыс., до нового исторического максимума в $69 тыс. Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 18.40 цена за один биткоин по данным портала Coindesk составляет $68,184.

Курс актива стремительно пошел в рост после того, как министерство труда США сообщило, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимум с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%, отмечает издание.

В публикации утверждается, что кроме биткоина подорожали и другие крупнейшие криптовалюты. Например, стоимость Ethereum увеличилась с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., а цена Binance Coin поднялась c $647 до $662. Общая оценка рынка вновь превысила $3,1 трлн.