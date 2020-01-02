ЦБА рассказал о перспективах инфляции в новом году

Центральный банк нацелен на удержание инфляции в 2020 году в целевом диапазоне 4±2%, говорится в заявлении регулятора. Для этого главный банк страны будет «адекватно использовать все инструменты и механизмы, находящиеся в арсенале, и держать во внимании результативность принятых решений».

Однако на достижение целевых показателей по инфляции в 2020 году может повлиять ряд внутренних и глобальных рисков. Среди глобальных рисков ЦБА, в первую очередь, отмечает более низкий, чем ожидалось, рост мировой экономики, продолжение протекционизма и возможные колебания цен на нефть в условиях геополитической нестабильности.

Касаясь внутренних рисков, ЦБА отмечает расширение денежной массы в результате фискальной активности и фискального дефицита, а также инфляционное расширение потребительских кредитов и асимметричность ожиданий. По мнению местных аналитиков, усиление инфляционных ожиданий настораживает. Центральный банк заявляет, что попытается удержать инфляцию в пределах 4 ± 2% в новом году, но не скрывает при этом своего дискомфорта, считает экономист Самир Алиев.

«Центробанк говорит о рисках внутреннего и внешнего характера. При этом внешние факторы главным образом связаны с возможным понижением цены нефти на мировых биржах, а внутренние указаны в плоскости роста фискальной активности и потребительского кредитования», — пояснил эксперт. По его свидетельству, инфляционные риски подогреваются ростом зарплат и пенсий, однако правительство в этом вопросе не разделяет позицию независимых экспертов. Одним из факторов, влияющих на рост цен, Алиев также назвал увеличение объемов потребительского кредитования. Так, доля потребительских кредитов в общем кредитном портфеле банков уже превысила 50%, говорит он, и это опасно:

«Получается, что местные банки поддерживают иностранный бизнес и потребительский спрос. При этом именно рост потребления населения является основной движущей силой экономического роста в стране. ЦБ рассматривает стабильность котировок маната ключевым фактором послабления инфляционного давления. Если не будет форс-мажора и резкого падения нефтяных индексов, стабильность курса сохранится. В то же время Центробанк будет консервативен в вопросах своей учетной ставки в наступающем году, также не исключена возможность повышения ставки рефинансирования».

По данным официальных источников, среднегодовая базовая инфляция за 11 месяцев истекшего года составила 2,4%.Однако независимые экономисты не согласны с такой оценкой темпов прироста цен, указывая на нестыковку данных резкого роста денежной базы на 18,8% и низкого на этом фоне показателя инфляции. Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 4,6%. Это в два раза выше среднегодовой инфляции в позапрошлом году, составившей 2,3%.