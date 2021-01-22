ЦБА опроверг информацию о наличии в обращении банкнот номиналом 500 манатов

В последнее время в социальных сетях распространен рисунок банкноты номиналом 500 манатов, на которой изображены цветок Хары Бюльбюль, Шушинская крепость, конь и прочие элементы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В соответствии с требованиями Конституции и закона «О Центральном банке», разработка дизайна и выпуск в обращение национальных денежных знаков осуществляется исключительно ЦБА. Банкнота в 500 манатов не выпускалась в обращение, а распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности.

| 2021-01-22T17:20:32+04:00 22 января 2021, 18:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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