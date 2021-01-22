ЦБА опроверг информацию о наличии в обращении банкнот номиналом 500 манатов

В последнее время в социальных сетях распространен рисунок банкноты номиналом 500 манатов, на которой изображены цветок Хары Бюльбюль, Шушинская крепость, конь и прочие элементы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В соответствии с требованиями Конституции и закона «О Центральном банке», разработка дизайна и выпуск в обращение национальных денежных знаков осуществляется исключительно ЦБА. Банкнота в 500 манатов не выпускалась в обращение, а распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности.