Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о введении санкций против 14 физических и 34 юридических лиц из России, среди которых есть связанные с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой «Вагнер», — сказал премьер.

Санкции введены в отношении компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, ограничения были введены в отношении компании «М Инвест» и Содружества офицеров за международную безопасность, организациям, которые также связывают с Евгением Пригожиным.

Кроме этого в черный список попали супруга Минниханова Гульсина и владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов.

Согласно информации правительства Канады, страна ввела санкции в отношении главы Татарстана Рустама Минниханова и замминистра обороны России Николая Панкова.

В сообщении правительства говорится, что санкции вступили в силу с 5 апреля.