Рост пенсий, конечно же, радует. Но здесь не обходится без «побочек». Ведь более высокая минимальная пенсия, как известно – это еще и растущие финансовые требования к будущим ее получателям.

Речь о сумме пенсионного капитала, необходимой для получения трудовой пенсии. Она в текущем году с ростом минималки увеличилась до 34 560 манатов против 28 800 манатов в минувшем году. Усложнение условий выхода на трудовую пенсию было ожидаемым, ведь с января наступившего года размер минимальной трудовой пенсии азербайджанцев повысили на 20 процентов – с 200 до 240 манатов, говорится в изменениях к закону о «О трудовых пенсиях».

У роста минимальной пенсии есть и другая, оборотная сторона — увеличится минимальный пенсионный капитал, необходимый для выхода на заслуженный отдых. Как поясняет в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов, для определения пенсионного капитала минимальный размер пенсии умножается на 144 месяца. Соответственно, при увеличении минимального порога пенсии растет и размер минимального пенсионного капитала.

Эта величина равна размеру минимальной пенсии, и вычисляется она по формуле 240 (минимальная пенсия) х 144 (12 лет х12 месяцев) = 34 560. Это означает, что, когда минимальная пенсия достигает 300 манатов, выйти на пенсию смогут мужчины старше 63 лет и женщины старше 60 лет, имеющие на страховом счете 43,2 тысячи манатов и более или же 25-лет страхового стажа. Трудовая пенсия становится роскошью – чтобы стать ее обладателем, нужен либо соответствующий пенсионный капитал, либо же 25-летний страховой стаж – а он, по свидетельству экономиста Губада Ибадоглу, исчисляется с 2006 года. Получается, говорит аналитик, 25- летнего страхового стажа можно достигнуть лишь в 2031 году.

Словом, из года в год с повышением пенсионного минимума растут и финансовые претензии к будущим поколениям пенсионеров. Увеличение минимального пенсионного капитала момент положительный, вот только по мере его прироста может сокращаться число людей, выходящих на пенсию. Ведь очевидно, что собрать на личном страховом счете 34, 500 манатов, и уж тем более 43 200 манатов (если минимальная пенсия увеличится до 300 манатов) будет непросто.

Правда, если нет ни того, ни другого, вам остается претендовать на пенсию по возрасту. Как сообщили в Минтруда, в любом случае назначается пособие по возрасту: «За последние три года оно повышено в 2,5 раза и достигло 180 манатов», — комментирует ведомство.

И все же, по мнению В.Байрамова, государство могло бы поддержать население:

«Пенсионная реформа предусматривает пенсионное обеспечение за счет сбережений граждан, без бюджетных ассигнований. Однако принимая такие решения, важно учитывая давнюю проблему теневой экономики, а также высокий уровень неформальной занятости. Словом, полностью отказываться от бюджетной подпитки в данном случае неуместно и новый подход требует корректив с учетом объективных обстоятельств». В этой связи, считает он, правительство могло бы профинансировать определенный процент пенсионного капитала. Т.е., если человеку не хватает средств для выхода на трудовую пенсию, помочь ему, выплатив из бюджета недостающую часть.

Возвращаясь к вопросу повышения пенсионного капитала, по словам В.Байрамова, в Азербайджане уже применяется «пенсионная амнистия». Суть ее заключается в том, что, если гражданин страны до 2018 года выплатил хотя бы один манат, он автоматически получает минимальную пенсию и ему уже не нужно накапливать минимальный пенсионный капитал. Он также указал, что «пенсионная амнистия» продлена до января 2023 года:

«Люди, которые выйдут на пенсию в этом году, также смогут воспользоваться этой амнистией. Мы предлагаем снова продлить срок действия этой амнистии, в особенности для того, чтобы ею могли воспользоваться граждане с небольшим размером накопленного пенсионного капитала». Депутат отмечает целесообразность продлить срок действия амнистии до 2025 года.

С ростом пенсионного минимума трудовая пенсия становится недоступна для все большего числа наших граждан. А в корне проблемы, как ни странно, политика снижения зависимости Государственного фонда социальной защиты от бюджетных ассигнований в сторону наших с вами страховых отчислений. К примеру, зависимость ГФСЗ от государственного бюджета в 2018-2020 годы снизилась на 10 процентов, с 1 млрд 303 млн манатов до 1 млрд 178 млн манатов. По словам экономистов, вызвано это ростом доходов структуры от обязательных взносов и сборов государственного социального страхования. За это время доходы фонда выросли на 39%, достигнув 4 млрд 748 млн манатов к позапрошлому году.

Но как следствие реформы и повышения пенсионного возраста сокращается число пенсионеров – многие не доживают до заслуженного отдыха. По некоторым подсчетам, в позапрошлом году 52,3 процента мужчин умерли в возрасте до 65 лет и 42,2 процента женщин — в возрасте до 62 лет. При этом Азербайджан — одна из немногих стран мира, где накопленный на страховом счету пенсионный капитал в случае смерти человека до достижения им пенсионного возраста не выплачивается членам его семьи (за исключением указанных в законе случаев). Стоит полагать, средства «не дотянувших» до пенсии тоже остаются в распоряжении фонда.