Трое турок в Германии изобрели дезинфицирующее банкоматы устройство

Трое молодых турок, проживающих в Германии, совместно со своим хорватским другом разработали устройство, автоматически дезинфицирующее сенсорные экраны, в частности банкоматы.

В основе инновационного устройства, автором которого стали Ахмет Токлу, Джихан Атсыз, Фатих Акпын и Даниель Имани, лежат ультрафиолетовые лучи.

В настоящее время подготовлен прототип устройства, получившего название Dn ‘A Disinfection. А в ближайшее время разработчики намерены выпустить свое изобретение в продажу.

В интервью агентству «Анадолу» Джихан Атсыз рассказал, что после каждого использования сенсорного экрана горизонтальные УФ-лучи устройства двигаются сверху вниз, уничтожая за несколько секунд все патогены на экране.

Атсыз отметил, что ряд компаний уже проявили большой интерес к их устройству.

По словам Атсыза, сейчас ведутся переговоры по получению лицензии на устройство Dn ‘A Disinfection.

Данный проект стал одним из 20 лучших проектов среди 140 участников конкурса инноваций TU-Ideenwettbewerb 2020, проводимого немецким университетом TU-Darmstadt, и продолжает уверенно продвигаться к лидерству, сообщил Атсыз.

«Мы хотим сотрудничать с инвесторами или компаниями, в частности из Турции, для серийного производства устройства. Планируем брендировать устройство и экспортировать в другие страны», — добавил Атсыз.