Тринадцать человек излечились в Польше от коронавируса

Тринадцать человек выздоровели в Польше после заражения коронавирусом, заявил главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас журналистам в субботу в Варшаве, передает ТАСС.

По последним данным, в Польше выявлено 93 случая заражения коронавирусом, двое пациентов скончались. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине. Первый зараженный был выявлен в Польше 4 марта.

«Мы предполагали, что к концу недели у нас будет около сотни случаев. Мы делаем около 1500 тестов в день. У нас 13 выздоровевших. Это хорошая информация», — сказал Пинкас.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.