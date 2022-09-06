Низаминский районный суд Баку удовлетворил в среду представление о домашнем аресте трех сотрудниц психологопедического центра «Mehnur».

Эта мера принята в отношении руководителя этого учреждения Нураны Гаджизаде, ее помощницы Сабины Алиярбейли и психолога Айтадж Казымлы.

Против них в Низаминском районном управлении полиции начато уголовное дело по ст. 133 УК (истязание).

Расследование началось в связи с распространением видеокадров издевательств и физического насилия над детьми с ограниченными возможностями в психологопедическом центре «Mehnur».

Представители и адвокаты подследственных были недоступны для комментариев. (Turan)