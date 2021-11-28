Третий случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Великобритании, сообщается в заявлении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Отмечается, что человек, сдавший положительный тест, «связан с поездкой на юг Африки». При этом подчеркивается, что инфицированный уже не находится на территории Великобритании.

«После первых двух подтвержденных случаев штамма SARS-CoV-2, известного как B.1.1.529, 27 ноября, UKHSA выявило еще один случай COVID-19 с мутациями, соответствующими B.1.1.529, в Великобритании», — говорится в заявлении UKHSA.

Исполнительный директор UKHSA доктор Дженни Харрис подчеркнула при этом, что весьма вероятно, что в ближайшие дни будут обнаружены новые случаи заражения. (РИА Новости)