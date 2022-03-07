Украина и Россия завершили третий раунд переговоров, есть результаты в вопросе организации эвакуации мирного населения из районов, страдающих от российского вторжения, по вопросу урегулирования и прекращения огня консультации продолжаются. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», – написал он.

В видеообращении советник главы ОП отметил, что по ключевому политическому вопросу – завершению боевых действий – существенных результатов пока нет, но он рассчитывает на этот результат в будущем.

(gordonua.com)