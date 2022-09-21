«Россия должна завершить войну в Украине и выплатить ей репарации, чтобы вернуться на международную арену в качестве полноправного партнера». Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью изданию Evening Standart.

По ее словам, в первую очередь, Россия должна покинуть Украину.

«Затем мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло в Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам», — подчеркнула глава британского правительства.