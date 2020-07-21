Трампа назвали «самым тестируемым человеком в Америке»

Президент США Дональд Трамп сдает тесты на коронавирус несколько раз в день и является самым тестируемым человеком в Америке, заявил Белый дом. Об этом пишет ТАСС.

«Президент — самый тестируемый человек в Америке. Он проходит тесты чаще, чем кто-либо, по несколько раз в день», — приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Она не стала уточнять, сколько анализов в день сдает президент.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились почти четыре миллиона, выздоровели 1,8 миллиона, погибли больше 144 тысяч человек.