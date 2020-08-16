Трамп заявил о смерти своего брата

Президент США Дональд Трамп заявил, что его младший брат Роберт скончался в одной из Нью-Йоркских больниц в возрасте 72 лет, сообщает РИА «Новости».

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — говорится в письменном заявлении Трампа.

Ранее стало известно, что Роберт Трамп был госпитализирован в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Президент навещал его в пятницу, 14 августа, но не назвал причину госпитализации.