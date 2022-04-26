Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что он устроил для британской королевы Елизаветы II «одну из лучших ночей в ее жизни», пишет издание Indy100.

В недавнем интервью с журналистом Пирсом Морганом Трамп поделился впечатлениями о приеме в Букингемском дворце в июле 2019 года, когда королева Великобритании принимала на тот момент главу Белого дома и его супругу Меланию.

«Я сел рядом с ней, и мы проговорили всю ночь. И кто-то сказал: мы никогда не видели, чтобы она так улыбалась. Мы прекрасно провели время», — рассказал Трамп.

Впрочем, опрошенные газетой Daily Mail эксперты по королевской семье не согласились с трактовками Трампа. Так, специалист по языку тела Джуди Джеймс назвала Елизавету II «профессиональным маскировщиком языка тела», чья улыбка была «натренированной социальной реакцией».

Она добавила, что выражение лица монарха «резко изменилось», когда она отвела взгляд от Трампа, а «ее поднятые плечи намекали на раздраженность».