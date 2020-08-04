Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени сократят численность американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

«Мы в очень короткий период времени сократим (численность контингента — ред.) до восьми тысяч, затем сократим до четырех тысяч. Мы сейчас ведем переговоры», — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Он не уточнил, когда именно произойдет сокращение воинского контингента. «Очень скоро», — пообещал Трамп, отказавшись назвать конкретные временные рамки.
На вопрос журналиста, какова будет численность воинского контингента в Афганистане во время ноябрьских выборов в США, Трамп ответил, что она будет составлять «вероятно, от 4 до 5 тысяч».(РИА Новости)
| 2020-08-04T09:02:09+04:00 4 августа 2020, 10:31|12345 (Пока оценок нет)
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