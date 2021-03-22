Трамп заявил, что США отказываются от того, что он когда-то создал

Политика администрации президента США Джо Байдена в сфере энергетики может принести финансовую выгоду ряду стран, в том числе Украине. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News 22 марта.

«Я так упорно работал над этим. Впервые мы стали энергетически независимыми. Мы не нуждались в России, мы не нуждались в Ближнем Востоке, в ком-либо еще», — заявил Трамп.

Однако теперь, по его словам, США отказываются от того, что он когда-то создал.

«Кстати, все эти страны, включая Украину, где у его [Байдена] сына есть интересы, большие интересы, сделают на этом состояние», — добавил Трамп. (iz.ru)