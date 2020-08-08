Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в выборы президента США.

По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания действующего президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок, Иран хочет подорвать демократические институты в США, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

«По нашей оценке, Россия использует целый ряд мер, чтобы преимущественно очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский „истеблишмент“», — заявил Эванина.

Кроме того, в контрразведке считают, что некоторые люди, связанные с Кремлем, стремятся поддержать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении.

Дональд Трамп, комментируя заявление контрразведки, сказал, что Россия выступает против его переизбрания. «Последний человек, которого Россия хочет видеть в офисе президента, — это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — сказал президент США.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.