Трамп заявил, что процедура импичмента серьезно затруднила работу с иностранными лидерами

Начатая демократами процедура импичмента серьезно затруднила президенту США Дональду Трампу возможность работать с иностранными лидерами. Об этом глава вашингтонской администрации написал в четверг на своей странице в Twitter.

«Несмотря на весь огромный успех, который имела наша страна за последние три года, значительно усложняет ведение дел с иностранными лидерами (и другими) тот факт, что мне приходится постоянно защищаться от праздных демократов и их аферы с импичментом. Плохо для США!» — написал Трамп.

24 сентября Палата представителей Конгресса объявила о запуске процедуры импичмента в отношении американского президента. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.(ТАСС)