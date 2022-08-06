Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться, сообщает ТАСС.
«Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», — сказал республиканец, выступая в Уокешо (штат Висконсин) на митинге перед своими сторонниками.
Кроме того, Трамп вновь раскритиковал демократа за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, потерю США энергетической независимости и действия Вашингтона в Афганистане.