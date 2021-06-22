Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признавал своего поражения на выборах.

«Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения», — сказал он, выступая в понедельник в эфире кабельного американского телеканала America’s Voice, придерживающегося консервативных взглядов в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии, и выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов. (ТАСС)