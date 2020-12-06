Трамп заявил, что не хочет ждать 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства, дав понять, что уверен в своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

«Следующая большая победа для нашего движения начинается прямо здесь, 5 января (в этот день в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат — прим. ТАСС). Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом», — сказал Трамп. «Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — добавил он.

Это первое подобное выступление Трампа перед сторонниками после проведения в США всеобщих выборов. Мероприятие проводится в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса США. 5 января в штате пройдет второй тур выборов в верхнюю палату законодательного органа страны. От исхода голосования зависит соотношение сил в Сенате.(ТАСС)