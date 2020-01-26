Трамп заявил, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов в Сенате

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов, требующих осудить его по статьям импичмента и отстранить от должности, сообщает Голос Америки.

Через день после того, как его адвокаты начали представлять аргументы в защиту президента в ходе разбирательства в Сенате, Трамп написал в «Твиттере»: «Сфабрикованный импичмент – это крупномасштабное вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории».

Он атаковал главного обвинителя демократов, конгрессмена Адама Шиффа, назвав его «коррумпированным политиком и, вероятно, очень больным человеком».

«Он еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной!» – добавил Трамп.