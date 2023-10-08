ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что делегация Минобороны России отправится в Ереван для обсуждения сроков вывода миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

Судя по этой новости, получили подтверждения слова М.Захаровой и В.Путина, сказанные в последние дни о том, что дальнейшая судьба миротворческого контингента обсуждается в настоящее время с Азербайджаном.

И если решение о выводе из Карабаха уже принято, скорее всего, обсуждения в Армении будут связаны с логистическими моментами. Интересно, миротворцев будут выводить на 102-ю базу в Гюмри, или же сразу перебрасывать на военный аэродром Эребуни для отлета на родину?

Настал ли момент для ухода российского контингента с территории Азербайджана, если учесть, что самих армян в Карабахе практически не осталось? То есть, некого им уже защищать, на что собственно и рассчитана роль миротворцев.

Своим мнением на эту тему поделился с # директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Понятно, что после исхода основной части армянского населения из Карабаха главный повод для присутствия российских миротворцев на этой территории теряет актуальность. С другой стороны, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков еще в начале октября 2023 года отмечал, что этнические армяне, покинувшие регион в предыдущие недели, «сохраняют право вернуться в свои дома, если захотят». В реальности, конечно, вряд ли в ближайшее время случаи возвращения в Карабах местных жителей, выехавших в Армению, будут сколько-нибудь многочисленными. Скорее, если такое и произойдет в ближайшем будущем, это будут единичные примеры. Но, тем не менее, раз такая вероятность властями Азербайджана подтверждена, то сохраняется и аргумент в пользу присутствия российских миротворцев на этой территории на определенный переходный период.

Само Трехстороннее заявление от ноября 2020 года, которое стало основанием для развертывания РМК, в этом смысле можно трактовать по-разному. С одной стороны, там не сказано напрямую, до окончательной реализации каких задач должен присутствовать в этой зоне российский контингент. Говорится только о пятилетнем сроке пребывания с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не заявит о «намерении прекратить применение данного положения» за 6 месяцев до окончания соответствующего периода. С другой, сказано, что, кроме Лачинского коридора, РМК развертывается «вдоль линии соприкосновения». Но если линии соприкосновения больше нет, это становится еще одним аргументом для тех, кто выступает за скорейший вывод сил РМК. При этом, обстановка в регионе настолько изменилась за прошедшие 3 года, что остается вопрос, насколько в принципе стороны могут опираться на Трехстороннее заявление от ноября 2020 года, планируя действия на будущее.

Не исключено, что еще в конце сентября 2023 года могли быть достигнуты какие-то предварительные договоренности между Москвой и Баку о дальнейшей судьбе РМК. Вероятно, речь, все же, не идет о немедленном выводе российских миротворцев и определен какой-то переходный период для сохранения их присутствия в Карабахе, хотя вряд ли значительный.

Сугубо теоретически, миротворцы могли бы быть размещены на границе Азербайджана и Армении на какой-то период после подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Однако Баку такая мера, по сути, не выгодна. А Ереван вряд ли будет настроен на такое решение с учетом прохладных отношений с Москвой, а также интенсивной критики в адрес РМК, которая идет сейчас и от официальных лиц, и со стороны проправительственных медиа в Армении.