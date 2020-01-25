Трамп заявил, что демократы сами считают импичмент обманом

Президент США Дональд Трамп убежден, что его оппоненты из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.

Cоответствующую запись глава Белого дома разместил в субботу в Twitter.

«Любой честный человек, который посмотрит сегодня процесс в Сенате, увидит, как несправедливо со мной обходятся, — написал Трамп. — Это абсолютно однопартийный обман с импичментом, что все, включая демократов, знают. Это не должно никогда повториться».

Команда защитников Трампа начала в субботу представлять аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера. Юристы использовали два из отведенных 24 часов на обоснование своей позиции, презентация доводов будет продолжена в 13:00 (22:00 по бакинскому времени) 27 января.

Сенат одобрил в ночь на среду резолюцию, которая позволяет ему провести процесс в рамках импичмента в ускоренном режиме. В пятницу сторона обвинения (так называемые управляющие от Палаты представителей) завершила презентацию своих аргументов.

После завершения сторонами представления своих аргументов будет отведено 16 часов на то, чтобы обвинители и защитники ответили на вопросы сенаторов. Данный процесс не ограничен количеством рабочих дней. После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, их цель — определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс (TACC).