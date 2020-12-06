Трамп заявил, что демократы попытаются привести США к коммунизму

Действующий американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что демократы, если они получат большинство в Сенате Конгресса, попытаются привести Соединённые Штаты к коммунизму, сообщает TACC.

«Вы будете решать, будут ли ваши дети расти в социалистической стране или же они вырастут в свободном государстве», — сказал он, обращаясь к своим сторонникам в штате Джорджия.

Глава Белого дома отметил, что демократы «не остановятся на социализме». Он выразил уверенность, что они намерены перейти к коммунистической форме правления.

Кроме того, Дональд Трамп вновь заявил, что одержал победу на президентских выборах. Он снова обвинил членов Демократической партии в фальсификациях.

«Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что Трамп призвал местные власти созвать законодательное собрание для обсуждения выборов. Американский лидер считает, что после проверки подписей избирателей на присланных по почте бюллетенях, он «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков в Джорджии.

Второй тур выборов в верхнюю палату законодательного органа США состоится в Джорджии 5 января. На кону в штате сразу два мандата, которые могут решить вопрос контроля над Сенатом.

Выборы президента Соединённых Штатов состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе после того, как крупнейшие американские СМИ сообщили, что он набрал необходимое число голосов выборщиков. Республиканец Трамп не признал поражение.

Ранее Дональд Трамп попросил губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа помочь с пересмотром итогов президентских выборов (aif.ru).