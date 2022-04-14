Бывший президент США Дональд Трамп назвал события в Украине «геноцидом», сообщает РИА «Новости».

«То, что происходит на Украине, это геноцид», — сказал бывший американский лидер.

13 апреля Байден в ходе выступления в штате Айова заявил, что считает действия президента России Владимира Путина в отношении Украины «геноцидом».

Китайская газета Global Times заявила, что президент США Джо Байден обвиняет Россию в геноциде с целью отвлечь внимание людей от внутренних проблем Соединенных Штатов, в том числе в экономике, и сохранить свой рейтинг.