Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя массовые убийства в Газе, заявил: «Другого объяснения этому нет. Это полноценный геноцид. Виновником этого геноцида является (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху».

Президент Эрдоган, находящийся в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором сделал важные заявления по вопросам международной политики.

Президент Эрдоган принял участие в программе Брета Бэйера и пояснил политику Турции, в частности, в отношении геноцида в Газе и войны между Россией и Украиной.

На вопрос ведущего «Считаете ли вы происходящее в Газе геноцидом?», Эрдоган ответил: «Иначе это невозможно объяснить. Это полноценный геноцид. Виновником этого геноцида является Нетаньяху».

«Нетаньяху безжалостно убил десятки тысяч людей в ходе этого геноцида. Мы, Турция, полностью выступаем против этого геноцида», — заявил президент Эрдоган, добавив, что в Газе также более 125 тысяч раненых, значительное число раненых доставлено в Турцию для лечения.

На вопрос Байера о «освобождении пленных, находящихся в руках ХАМАС», президент Эрдоган ответил, что неправильно возлагать всю ответственность за эту ситуацию только на ХАМАС, и задал обратный вопрос: «Как мы можем не принимать во внимание действия Нетаньяху?»

Эрдоган отметил, что в своих выступлениях часто показывает фотографии, отражающих ситуацию в Газе в связи с ударами Израиля: «Можно ли сказать, что ХАМАС сильнее Израиля в плане вооружения? Нет, это невозможно. Израиль безжалостно использует это оружие против всех, от 7 до 70 лет, без разбора, женщин, детей, стариков».

Отвечая на вопрос о прекращении гуманитарного кризиса в Газе, президент Эрдоган сказал: «Помните, господин Трамп сказал: «Я положу конец войне между Россией и Украиной». Она закончилась? Нет, она продолжается. Точно так же он сказал: «Я положу конец войне в Газе». Она закончилась? Нет».

Эрдоган заявил, что «не считает ХАМАС террористической организацией», а «напротив, считает их организацией сопротивления». (Агентство Анадолу)