Трамп вновь призвал Пенса пересмотреть на заседании Конгресса итоги выборов 3 ноября

Нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп считает, что вице-президент США Майкл Пенс должен проявить в среду «крайнее мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат Конгресса итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе демократа Джозефа Байдена. Соответствующую запись Трамп разместил в Twitter.

«Штаты хотят изменить голоса [выборщиков], которые, как они теперь знают, были получены на основе нарушений и фальсификаций, этот коррупционный процесс не получал законодательного одобрения. Все, что необходимо сделать Майклу Пенсу, — вернуть обратно штатам голоса, и мы выиграем, — утверждает президент. — Сделай это, Майкл, время [проявить] крайнее мужество».

Майкл Пенс будет председательствовать на совместном заседании обеих палат Конгресса, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената. Однако его роль носит весьма формальный характер, по закону он не имеет права пересматривать итоги выборов. Вместе с тем Пенс ранее приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить результаты президентских выборов.(ТАСС)