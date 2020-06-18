Трамп в образе Балканского миротворца

По всей видимости, Дональд Трамп хотел бы записать себе в актив в преддверии осенних выборов какую-нибудь победу миротворческого характера. Президент США пригласил лидеров Сербии и Косова сесть за стол переговоров в Белом доме уже в этом месяце. Трамп надеется добиться заключения официального мирного договора в регионе, ставшем ранее горячей точкой для соперничества сверхдержав, и улучшить свою репутацию в вопросах внешней политики, сообщают источники.

Американская администрация обещает предоставить Белграду и Приштине кредиты на льготных условиях на сумму 200 миллионов долларов, а также предупреждает о возможности вывода из региона американских войск, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц США.

Как пишет издание, администрация Дональда Трампа использует, таким образом, метод кнута и пряника. Отмечается, что, по словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена, ключевым условием оказания поддержки Косову является полная отмена пошлин и других торговых барьеров в отношении импорта из Сербии.

А спецпредставитель президента США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл сообщил, что их лидеры проведут переговоры в Вашингтоне 27 июня. Он добавил, что если какая-либо из сторон не будет удовлетворена обсуждениями, то «они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон».

То есть, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косова Авдулла Хоти, приведенный к присяге 3 июня, согласились провести переговоры в Америке.

Только вот, чем реально может закончиться эта встреча, станет ли она результативной? Ситуация с признанием-непризнанием независимости Косова крайне сложная и вызывающая споры даже внутри ЕС. И тут основополагающим следует считать момент сепаратизма, который в разной степени касается многих стран, в том числе и нашей.

Сербские албанцы называют свое самопровозглашенное образование — «Республика Косово», а Белград — Автономный край Косово Республики Сербия. У этого конфликта, разгоревшегося в начале 90-х, есть немало аналогий с нагорно-карабахским. Например, историческая. Некогда в этом чисто сербском краю стали появляться переселенцы из Албании. Постепенно их переселялось туда все больше и больше. В социалистической Югославии косовские албанцы в связи с этим получили даже автономию (в составе одной из ее республик – Сербии). А когда федеративная страна распалась, те решили, что настал удобный момент создать еще одно албанское государство – то есть, повели себя так же, как карабахские армяне. Начался затяжной вооруженный конфликт между сербскими войсками и албанскими сепаратистами, активную поддержку которым с сопредельной территории оказывала оружием и живой силой единокровная Республика Албания – опять же, четкая аналогия с поведением в такой же ситуации Республики Армения. Затем конфликт перешел в разряд замороженных, начался переговорный процесс между Белградом и Приштиной. Как и в нашем случае, ничем хорошим он пока не закончился.

При этом, у Белграда дела похуже и посложнее, чем у Баку, Кишинева, Киева и Тбилиси. Ведь наших сепаратистов никто официально не признает, и если бы не Россия, никто и не стал бы препятствовать силовому возвращению Нагорного Карабаха, Приднестровья, Крыма и Донбасса, Абхазии и Южной Осетии в лона родных государств.

А с Косово не так – его на сей день признают в качестве независимого государства аж более 100 стран мира. И в их числе США, Британия, Франция, Германия, Италия.

Есть у этого конфликта еще одно сходство с нашим.

Ведущие державы мира в похожих ситуациях всецело на стороне Молдовы, Украины и Грузии. А вот на вопрос Карабаха взгляд у них другой – предмет нашего конфликта с армянами они почему-то называют «спорные территории».

То есть, сербам ведущие страны Запада отказывают в праве на землю предков – Косово поле. А Азербайджану предлагают разбираться с оккупантом-Арменией как-нибудь самостоятельно, показывая, что они совсем не против того, чтобы мы сами, «полюбовно» отдали наши исконные территории армянам для создания там аналога «Республики Косово» (то есть, признали «НКР»).

Нашим двум странам почему-то отказано в полном праве на территориальную целостность. Таким образом, Азербайджан и Сербия находятся в похожей ситуации, и именно их можно назвать жертвами пресловутых двойных стандартов Запада.

И вот теперь администрация Трампа намерена предложить Косову и Сербии сделку по урегулированию их конфликта. Но неужели такие аргументы как долгосрочная ссуда на сумму в $200 млн. каждой из сторон, а также угроза вывода американских войск из Косова способны подействовать на Приштину и Белград до такой степени, что они кинутся навстречу друг другу? Притом, что и условия сделки не разглашаются. Вряд ли можно поверить, что Трампа посетило чудесное прозрение о том, как можно быстро и мирно разрулить стародавний конфликт, и на встрече в Вашингтоне сторонам останется только восхититься и поставить свои подписи под составленным им мирным договором.

Конечно, мир – это компромисс. Но где его границы в понимании сербов и косовских албанцев? Образно говоря, это две разные карты. Совместить которые воедино пока вряд ли под силу даже американскому президенту.