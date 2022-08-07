Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в штате Техас, Конференции консервативных политических действий (CPAC), заявил, что США во многих отношениях уравнялись со странами «третьего мира», сообщает ТАСС.

«Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка. Но, возможно, самое важное, что мы страна, которую больше не уважают и не слушают в мире», — заявил Трамп.

Он заявил, что в ноябре 2022 года, когда в конгрессе США пройдут очередные промежуточные выборы, Республиканская партия должна победить и начать выправлять текущее положение дел.