Сенатор США Линдси Грэм пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину значительными последствиями, если он не выполнит условия Дональда Трампа и не согласится на компромисс по Украине.

«Путин, твоя очередь приближается, Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается дать тебе хорошую взбучку», — заявил Грэм, цитирует unian.net.

Он подчеркнул, что Трамп собирается ввести пошлины в отношении тех стран. которые покупают российскую нефть — Китая, Индии и Бразилии. Сенатор отметил, что эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти и поддерживают российскую военную машину.

«Вот что я бы сказал Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть… мы обложим вас огромными пошлинами и разгромим вашу экономику», — заявил он.

Грэм подчеркнул, что «Трамп устал от этой игры. На месте Путина я бы поскорее сел за стол переговоров».