Трамп сделает заявление по ударам Ирана 8 января утром

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление по ударам Ирана по американским объектам в среду утром по местному времени. Соответствующую запись он разместил во вторник вечером в Twitter.

«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двум военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб, — отметил Трамп. — Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром».

Как сообщил агентству Reuters представитель американской администрации, США неизвестно о пострадавших в ходе ракетных ударов, ситуация по-прежнему оценивается.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет. (ТАСС)