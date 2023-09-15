Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, не боясь обвинений и тюремного заключения, так как хочет спасти страну, которая «катится в ад». Такое мнение Трамп высказал в интервью радио SiriuxXM.

«Да, стоит <…>. Наша страна катится в ад. Я верю, что у страны есть последний шанс. Это самые важные выборы, которые когда-либо у нас были <…>. Наша страна разрушается <…>, а я могу изменить это очень быстро <…> и спасти США», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Меган Келли о том, стоит ли отказываться от всего, чтобы баллотироваться в президенты, ведь экс-президенту грозит тюремное заключение.

Бывший глава Белого дома также добавил, что США «находятся в беде, над ними все смеются».