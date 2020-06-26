Трамп считает, что Китай может вмешаться в голосование по почте

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай может вмешаться в голосование по почте во время президентских выборов.

«Я думаю, это [безопасность голосования по почте] самый важный вопрос. Посмотрите, в Калифорнии миллионы бюллетеней, куда они попадут? — сказал он в четверг на встрече с избирателями, организованной телеканалом Fox News. — Другое дело в том, что есть зарубежные страны — Россия, Китай, <…> особенно Китай. Они могут напечатать миллионы бюллетеней, используя такую же бумагу, такой же [печатный] аппарат».

«Это самый больший риск — голосование по почте, не сколько даже голосование [не по месту проживания], — отметил он. — Мы голосовали в Первую и Вторую мировые войны, теперь у нас вирус. <…> Люди хотят голосовать».(ТАСС)