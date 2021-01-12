Трамп считает членов движения «Антифа» виновниками беспорядков в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп считает членов движения американских антифашистов «Антифа» виновниками беспорядков в Конгрессе 6 января. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, своей позицией глава Белого дома поделился в понедельник утром во время телефонного разговора с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти (от штата Калифорния). При этом однопартиец президента, который находился в тот момент в здании Капитолия, пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники главы государства, на это указывают фотографии и видеозаписи. По словам источников издания, получасовой разговор Трампа и Маккарти был напряженным, а временами даже и агрессивным. Так, американский лидер в очередной раз утверждал о фальсификациях на выборах, на что конгрессмен ответил: «Прекратите! Они завершились. Выборы завершились».

Кроме того, продолжает портал, Маккарти призвал Трампа следовать традициям передачи власти — позвонить избранном президенту Джозефу Байдену и принять его в Белом доме 20 января. Глава государства сказал, что еще не принял решение по этому поводу. После разговора лидер республиканцев в нижней палате Конгресса в понедельник также призвал однопартийцев не выступать с утверждениями, согласно которым «Антифа» стали виновниками беспорядков. На прошлой неделе Трамп поручил своему кабинету рассмотреть вопрос включения этого движения в список террористических организаций.(ТАСС)