Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции против иранского генерала Касема Сулеймани семь месяцев назад, при условии, что по вине Ирана погибнет гражданин США, передает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц администрации.
Ранее сообщалось, что Трамп решил нанести удар по Сулеймани после того, как в конце декабря в результате атаки на военную базу США в Ираке погиб американский контрактник.
По данным канала, после того как иранские военные сбили в июне 2019 года американский беспилотник в районе Ормузского пролива, бывший советник по безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео призвали Трампа принять ответные меры, санкционировав операцию против Сулеймани. Трамп, в свою очередь, заявил, что пойдет на этот шаг, только если из-за Ирана погибнет гражданин США. При этом Тегеран утверждал, что беспилотник был сбит после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.