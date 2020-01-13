Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад

По данным канала, после того как иранские военные сбили в июне 2019 года американский беспилотник в районе Ормузского пролива, бывший советник по безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео призвали Трампа принять ответные меры, санкционировав операцию против Сулеймани. Трамп, в свою очередь, заявил, что пойдет на этот шаг, только если из-за Ирана погибнет гражданин США. При этом Тегеран утверждал, что беспилотник был сбит после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.