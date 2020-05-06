Трамп расформировывает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

В США оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет расформирован, сообщает Эхо Москвы.

Вместо него Белый дом создаст другую группу, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики страны.

Об этом сказал глава государства Дональд Трамп. Он отметил, что в новую структуру, так же, как и в прежнюю, войдут координатор администрации президента по борьбе с распространением инфекции Дебора Брикс и главный инфекционист Энтони Фаучи. Американский лидер объяснил создание новой группы тем, что страна начинает смягчать карантинные ограничения.