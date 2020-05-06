Трамп расформировывает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

В США оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет расформирован, сообщает Эхо Москвы.

Вместо него Белый дом создаст другую группу, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики страны.

Об этом сказал глава государства Дональд Трамп. Он отметил, что в новую структуру, так же, как и в прежнюю, войдут координатор администрации президента по борьбе с распространением инфекции Дебора Брикс и главный инфекционист Энтони Фаучи. Американский лидер объяснил создание новой группы тем, что страна начинает смягчать карантинные ограничения.

| 2020-05-06T04:29:48+00:00 6 мая 2020, 10:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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