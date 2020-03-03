Трамп провел телефонные переговоры с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что провел телефонный разговор с лидером движения «Талибан», назвал беседу хорошей. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Национальные институты здравоохранения (штат Мэриленд).

«Я сегодня разговаривал с лидером «Талибана», — сказал президент. — Мы очень хорошо поговорили». «Мы не хотим насилия. Посмотрим, что произойдет», — отметил глава государства, говоря о том, что он и лидер талибов согласились с необходимостью прекращения насилия в Афганистане. Затем президент подчеркнул, что беседа была в действительности «очень хорошей».

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп провел телефонные переговоры с заместителем лидера движения муллой Абдуллой Гани Барадаром.