Трамп продлил санкции в отношении Беларуси

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Беларуси, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны «определенных членов правительства» данной страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

В соответствующем документе указано, что «действия и принципы определенных членов правительства Беларуси» и прочих лиц по-прежнему несут «особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике» США.

«Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 13405», — говорится в документе, подписанном Трампом.